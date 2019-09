PGJCDMX impugnará amparo a ‘El Puebla’, vinculado a homicidio de Norberto Ronquillo: Sheinbaum

La Procuraduría capitalina impugnará la decisión de una jueza federal, quien le dio un amparo a José Emmanuel, alias ‘El Puebla’, imputado en el homicidios del estudiante Norberto Ronquillo, para revisar su vinculación a proceso.

“En el caso de una de las personas que es presunta responsable del asesinato de Norberto Ronquillo, no ha salido de prisión, una juez federal le otorgó una suspensión a un amparo que interpuso, pero la Procuraduría no ha sido notificada, la Procuraduría va a interponer un recurso frente a ello, y además ayer el propio Consejo la Judicatura Federal, ayer emitió un comunicado en donde aclara que la suspensión definitiva no implica la libertad del presunto responsable”, expuso Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum Pardo ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la implementación de las fotocívicas, tras la cancelación de las fotomultas.

“Los resultados más importantes de fotocívicas son la disminución de los incidentes de tránsito que tiene que ver con lesiones o inclusive muertes, en 34%, en las zonas donde antes había foto multas, y hoy hay fotocivicas y la segunda es qué hay menos reincidencia”, dijo Claudia Sheinbaum.

Entre junio y agosto de 2019, se registraron un total de 272 incidentes viales en las zonas donde se reubicaron las cámaras y radares, 120 menos que en el mismo periodo de 2018, una reducción de 31%.

Entre las personas que tienen que cumplir sanciones, 694 han aprobado el curso en línea básico; 262 el curso intermedio; y 53 realizaron sensibilización presencial en las Biciescuelas de la Semovi.

Al momento, ya se han cumplido con 106 horas de trabajo comunitario, como labores de apoyo en el Metrobús, plantación de vegetación en el marco del programa Reto Verde, limpieza de biciestacionamientos, retiro de chicles en el Centro Histórico y participación en jornadas de “Sábado de Tequio”, por haber perdido 6 o más puntos en su placa.

Con información de Jesús Barba.

LLH