Pfizer no enviará a México embarque anticipado de vacuna COVID; llegará hasta el 15 de febrero

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del viernes 5 de febrero, que México no recibirá un embarque anticipado de la vacuna COVID de Pfizer, por lo que habrá que esperar hasta el 15 de febrero para el envío de nuevas dosis.

Lo anterior lo compartió durante la conferencia de salud realizada en Palacio Nacional, en donde señaló que se tenía la intención de recibir nuevas dosis.

“Hoy recibimos la respuesta oficial de Pfizer de que no se lograría adelantar el abastecimiento el día 8 o el día 10 de febrero, tal y como lo solicitó el presidente López Obrador al gerente general global de Pfizer. Teníamos todavía la esperanza de que esto pudiera ocurrir así, ya que nos lo comunican de manera formal, sabemos que no es así, entonces este ajuste nos permite asegurar las segundas dosis en un tiempo que ha sido razonablemente por la Organización Mundial de la Salud que permite estar tranquilos de que no se afectará ni la potencia de la vacuna, ni la oportunidad de tener su máxima eficacia en las personas vacunas posterior al día 21”, comentó López-Gatell.