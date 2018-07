PF, respetuosa de propuestas de AMLO; pide no relajar controles de confianza

Ante las propuestas de cambiar los métodos de control de confianza en la Policía y desaparecer la prueba del polígrafo, planteadas por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, hizo un llamado a no relajar este tipo de controles.

Somos bien respetuosos de todas las propuestas, pero primero quisiéramos que revisen a fondo lo que hay, que no se conozca por un marco referencial, que se evalúe en realidad si estas pruebas sirven o no y por supuesto apoyar aquello que se decida, queremos policías transparentes, hay que aprovechar ese espacio. Las quejas en materia de corrupción y todo han disminuido de una manera importante y esto habla de que hay controles, entonces no podemos relajar los controles, pero si podemos explorar algunas otras vías”, indicó Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal.