Muere Pete Shelley, vocalista de la banda Buzzcocks

Pete Shelley, conocido por ser el vocalista, guitarrista y cofundador de la banda de punk rock Buzzcocks, murió a los 63 años a causa de un infarto en Estonia, país donde radicaba.

La banda dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter: “Con un gran pesar confirmamos la muerte de Pete, uno de los compositores más influyentes y prolíficos del Reino Unido.

It’s with great sadness that we confirm the death of Pete Shelley, one of the UK’s most influential and prolific songwriters and co-founder of the seminal original punk band Buzzcocks.

— Buzzcocks (@Buzzcocks) 6 de diciembre de 2018