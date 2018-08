Peso mexicano gana ante repliegue del dólar, que cotiza a 19 pesos

El peso mexicano se apreció el jueves ante un repliegue global del dólar, mientras muchas monedas de mercados emergentes también subía, recuperando algunas de las pérdidas observadas recientemente por temores sobre las repercusiones del desplome de la lira turca.

El peso cotizaba en 19 por dólar, con una ganancia de 0.76 por ciento, o 14.50 centavos, frente a los 19.145 del precio de referencia del miércoles.

El dólar se depreciaba frente a una cesta de monedas tras noticias de que una delegación china viajará a Estados Unidos para conversar sobre temas comerciales, lo que llevó a los inversionistas a volver a comprar divisas afectadas recientemente.

Muchas monedas de mercados emergentes también subían, recuperando apenas algunas de las pérdidas del miércoles gracias a un alivio de los temores sobre las repercusiones de una caída de la lira turca.

Sin embargo, los mercados globales de acciones operaron mixtos, lo que mostraba el persistente nerviosismo entre los inversores.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la fortaleza del dólar, un día después de que el billete verde alcanzó su máximo nivel en 14 meses contra una cesta de monedas rivales.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018