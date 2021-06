Pese a miedo a COVID-19, SEP pide dar el paso para regreso a clases presenciales en agosto

Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, destacó este miércoles 16 de junio de 2021 la necesidad de regresar a clases presenciales en agosto de 2021, en el siguiente ciclo escolar, pese a miedo al COVID-19.

“Hay ese miedo, por un lado de los padres de familia que tienen toda la razón en decir ‘no quiero exponer a mi hijo a que llegue incluso a perder la vida’, porque llega a ese nivel el miedo. La otra es que también se acostumbra uno a una situación de no asistir a la escuela y ese también es otro fenómeno que estamos observando”, explicó en entrevista para Despierta.

La secretaria de Educación añadió que, por otro lado, algunos padres de familia desean ya que sus hijos regresen a la escuela porque en casa el niño empieza a presentar problemas de actitud y de salud, como la obesidad.

“Tenemos que dar el paso, sé que hay ese miedo. Las escuelas a las que yo he asistido veo una buena disposición de los maestros, veo una buena disposición de los padres de familia que cumplen con el protocolo”.

Respecto a las familias que no están de acuerdo con el regreso a clases presenciales, Delfina Gómez explicó que se dan varios escenarios, de acuerdo a la experiencia y situación vivida por cada familia durante la pandemia.

Insistió en que una de estas situaciones es de miedo, que es natural porque algunas familias han perdido amigos o familiares a causa del COVID-19.

La funcionaria señaló que la pandemia de COVID-19 trajo, además de los problemas de salud, situaciones emocionales como la decisión de abandonar los estudios, no sólo por deseo de hacerlo sino también por necesidad, pues hay familias que no tienen dinero para sostener el pago de un teléfono para entrar a clases en línea o no cuentan con conectividad.

Deserción escolar

Subrayó que según los datos con los que cuentan se estima que alrededor de un millón de alumnos ha abandonado los estudios.

Enfatizó que el regreso a clases presenciales permitirá no sólo ver en qué estado se encuentran las escuelas sino también evaluar la situación de los alumnos, que es lo más importante.

Confió en que durante el siguiente mes se tenga un dato más preciso sobre el abandono escolar.

Sobre los seis casos de COVID-19 en alumnos de la Ciudad de México, reportados luego del regreso a clases presenciales, Delfina Gómez destacó que fueron reportados por los propios padres de familia.

Respecto al siguiente ciclo escolar, que inicia en agosto, la funcionaria señaló que la Secretaria de Salud definirá cómo será éste, es decir si será gradual o escalonada.

