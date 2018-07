Pese a las divisiones, Estados Unidos celebra el 4 de julio

Los estadounidenses celebran este miércoles el Día de la Independencia con fuegos artificiales, y para algunos, con un renovado sentimiento de orgullo por su nación de 242 años.

Sin embargo, para otros, la sensación de división en Estados Unidos pesa mucho en el feriado nacional por excelencia.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a los estadounidenses y envío un mensaje a nombre de él y su esposa Melania.

Happy Fourth of July….Our Country is doing GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2018