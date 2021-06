Pese a semáforo amarillo, actividades económicas no se pueden volver a cerrar: Sheinbaum

A pesar de que la Ciudad de México regresó a semáforo epidemiológico amarillo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que las actividades económicas no se pueden volver a cerrar.

Te recomendamos: CDMX no cerrará actividades pese a paso al semáforo amarillo por COVID: Sheinbaum

“Hay 10 indicadores, estos 10 indicadores que mide Secretaría de Salud Federal, su suma ponderada, de acuerdo con esa suma ponderada se pone el color, el color verde está en 8, ayer nos dieron 9, entonces es realmente muy poquito lo que cambio entre el semáforo verde y el semáforo amarillo y realmente ya en la ciudad ya no pueden cerrarse las actividades, eso creo que ya no es opción, el mensaje digamos en esta subida de un punto hacia el amarillo es un mensaje a todos de que nos cuidemos pero hay que mantener las actividades en la ciudad”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Indicó que la ciudad requiere ya la reactivación de las actividades, para que haya empleo y bienestar.

En la inauguración del PILARES Valle de Luces, en la alcaldía Iztapalapa, la Jefa de Gobierno reiteró que los resultados de las elecciones del 6 de junio pasado, fueron resultado de una campaña de desinformación y defendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este aislamiento que tuvimos durante prácticamente un año tres meses, hizo que en ciertos lugares de la ciudad fuera entrando una campaña de desinformación tremenda, diciendo que nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador era un autoritario, ¿qué de autoritario hay? ¿A poco se castiga a los periodistas en este país?, ¿a poco no hay libertades en este país?, esto qué pasó en la ciudad se va a revertir muy pronto porque no puede triunfar nunca una campaña de desinformación, una campaña del miedo, aquí lo que tiene que triunfar es la libertad, los derechos, porque no nos pueden decir que ahora el poniente es uno y el oriente es otro”.