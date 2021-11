Pese a cancelaciones en el Corona Capital, los seguidores lo viven con emoción

Antes de que iniciara el Corona Capital, se notaba que había menos gente que de costumbre; habían cancelado St. Vincent y The Kooks, pero a pesar de todo la emoción de los seguidores era alta. La gente estaba feliz de volver a escuchar música en vivo y con expectativas por el concierto de Tame Impala.

Arropadas con la bandera colombiana, las amigas Ivone y Johana Sandoval venían desde Bogotá a su primer Corona Capital, especialmente para ver a la banda australiana, a la rockera estadounidense LP, así como a los australianos de Rüfüs Du Sol y los estadounidenses de Twenty One Pilots, que se presentarían el domingo, 21 de noviembre de 2021, en el segundo día del espectáculo.

El festival no se había celebrado en 2020 por el covid y era el primero masivo en la Ciudad de México (CDMX) desde el cierre por la pandemia.

“Creo que todo fue muy seguro, el flujo de gente también es todo bastante funcional”, dijo Lisbeth Aldana, estudiante de medicina, de 22 años de edad.

“No he visto problemas de quitar el cubrebocas o de gente que no respete las normas sanitarias… espero que después de eso no se vuelva a cerrar porque necesitamos volver a la normalidad”.