Pescadores piden levantar veda de captura de camarón en Campeche

Pescadores piden a las autoridades adelantar la temporada de captura de camarón rosado en aguas de la Sonda de Campeche y que la veda se levante antes del 15 de octubre, como ocurre en las costas de Tamaulipas.

En los últimos años las capturas de camarón han bajado casi un 70 por ciento.

Pescadores en Campeche

Del 2003 a la fecha bajó de ocho mil toneladas, que es lo que pescamos en los años 90, bajó a dos mil 500 toneladas y a partir del 2008 – 2009 se ha mantenido en dos mil 500, tres mil toneladas, nos preocupa mucho porque no sólo no ha incrementado el volumen, si no que los últimos cuatro años las tallas de camarón no están creciendo”, aseguró Francisco Márquez Zapata, presidente en Campeche de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola.