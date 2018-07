Encuentro Social y Nueva Alianza perderían registro tras cómputo de INE

Según los cómputos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), dos partidos políticos nacionales perderán su registro. Nueva Alianza y Encuentro Social.

A pesar de que Nueva Alianza formó parte de la coalición encabezada por el PRI y por su parte Encuentro Social participó en la encabezada por Morena, ninguno de estos dos partidos alcanzó por sí mismo el 3% de la votación válida emitida en ninguna de las 3 elecciones federales: Presidencia, Senadores y Diputados.

Quiero ser muy claro en ese punto, porque hay una discusión sobre el asunto, hay quien dice que se tiene que alcanzar el 3% en todas la elecciones, no, no es así, la Constitución dice con claridad y también la ley de partidos en el artículo 94 que con que se logre el 3% de la votación válida en alguna de las elecciones realizadas es suficiente para conservar el registro, entonces los partidos políticos que no alcanzaron ese 3%, de ellos hay uno que está con 2.7 en la elección presidencial y hay otro que está casi igual 2.7”, explicó Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE.