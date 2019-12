Casi un millón de personas al día se ‘brincan’ los torniquetes del Metro

La campaña “Soy incorruptible”, puesta en marcha por el Metro y el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, promoverá una cultura de honestidad entre la ciudadanía, pues se ha detectado que en un día cerca de un millón de personas no paga su pasaje en este sistema de transporte.

Te recomendamos: Usuario intenta salir por la ventana de vagón del Metro en estación Tacubaya

Florencia Serranía Soto, directora general del Metro, precisó en el último día de octubre se contabilizaron 6.3 millones de salidas de usuarios, aunque las entradas registradas fueron 5.3 millones de boletos pagados.

“Tuvimos una afluencia de 6.3 millones de usuarios ingresando a nuestro sistema. Eso significa que hemos rebasado una cifra que nadie se atrevía decir, pensamos que la teníamos, pero no le habíamos medido”, pero los ingresos dan otra cifra, acotó.

¿Por qué sabemos que son 6.3 (millones de personas)?, porque medimos la salida, pero los ingresos del Metro dicen 5.3 (millones), refirió la tiular de este sistema de transporte público en la capital del país.

La campaña #SoyIncorruptible

Durante el lanzamiento de la campaña realizada al interior de la estación Revolución, dijo que es en este contexto se enmarca la Campaña #SoyIncorruptible, para que los usuarios dejen de “saltarse” los torniquetes, no adquieran tarjetas falsas, dejen salir antes de entrar, no rebasen la línea amarilla y en general, se formen, además de que que no se desesperen y no empujen.

Serranía Soto reconoció que, en ocasiones, resulta complicado solicitar mayor empatía a la ciudadanía con su semejante, sin embargo depende de cada usuario hacer de este transporte, uno de los más baratos del mundo, un medio más solidario y seguro.

Hoy es el segundo más barato del mundo y requerimos del apoyo de los usuarios para que en una acción fraterna y honesta paguen sus cinco pesitos, no vayan a la piratería, expresó la funcionaria local, quien estuvo acompañada por el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos Gómez.

A su vez, Villalobos Gómez destacó la importancia de que, a través de la cultura de la honestidad, se pueda erradicar el problema de corrupción que afecta al país y parsa ello, dijo, se debe empezar, en el caso del Metro, con “no saltarse los torniquetes… Pagar el boleto de acceso, permitir salir antes de entrar al vagón, no obstruir las escaleras, no rebasar la línea amarilla.

Como parte de la campaña que inició este martes se difundirán alrededor de mil 800 carteles en paneles informativos, en taquillas, carros exclusivos para mujeres y menores de edad y habrá señalizaciones en el piso con mensajes como: “Soy de los que no se salta el torniquete, “Soy de las que permite salir antes de entrar, en las estaciones Revolución, Pantitlán, Pino Suárez, Hidalgo, Tasqueña, Observatorio, San Lázaro, Ermita y Balderas.

Con información de Notimex

AAE