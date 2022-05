Personal médico del Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero, revela deterioro y carencias

Más allá de que médicos mexicanos o cubanos sean destinados a ciertas zonas del país, el problema son las condiciones en las que van a trabajar: instalaciones, acceso a medicamentos.

En el Hospital Comunitario de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, las condiciones por el deterioro en techos y paredes es evidente.

“Esta es el área de quirófano, las paredes ya están en mal estado, la central de oxígeno no nos sirve, tenemos que meter un tanque que no es lo correcto, la camilla ahorita no sube, ya no sirve el ultrasonido, ya se hace muy difícil ver la imagen porque está obsoleto”, dijo José Arizmendi, enfermero del hospital de la comunidad de Petatlán, Guerrero.

El personal que labora en el Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero, ubicado, en la cabecera municipal, a tres horas y media de la ciudad de Acapulco, reconoce que trabaja con carencias en todas las áreas y usando al máximo el mobiliario y equipo médico; el urgenciólogo José Luis Espino es uno de los 7 especialistas que labora en este sitio que tiene 50 años de antigüedad.

“Hablando del área de urgencias no tenemos los medicamentos como tal correspondientes para la atención del paciente, por lo regular esos pacientes se trasladan a un hospital de segundo nivel. porque no tenemos a cargo médico internista, rayos X, laboratorios todo el tiempo”, dijo José Luis Espino, jefe de Urgencias del Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero.

En este lugar trabajan 151 empleados del sector salud. El pasado 18 de mayo, la Secretaria de Salud Federal lanzó la convocatoria para 16 nuevas plazas en Petatlán, ocho especialistas y ocho médicos generales; los sueldos van de los 35 mil a los 41 mil pesos.

“Hay mucho equipo empacado todavía que posteriormente vamos a ubicarlo en sus áreas debidas, tiene siete años que se construyó y que fue abandonado por muchas circunstancias”, narró José Alfredo Guzmán, administrador del Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero.

En 2017 se terminó la construcción de un nuevo hospital en Petatlán, pero hasta ahora no está en funcionamiento; cuenta con área de consulta general, de especialidades, rayos X, ultrasonido y quirófano. Además, tiene el doble de capacidad que el antiguo hospital, su abandono causó estragos en la infraestructura y el personal del hospital viejo no tiene condiciones para mudarse.

“Tenemos problemas también con la línea de oxígeno por el abandono que hubo se contaminaron los tubos”, dijo José Alfredo Guzmán, administrador del Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero.

A este lugar deberían llegar los médicos que contrate el Insabi en Petatlán. En caso de que para entonces no esté operando, los médicos tendrán que prestar servicio en las instalaciones antiguas.

“Nos hace falta que se abra ya el otro hospital; nos hace falta más personal para que tengamos una mejor atención a la población”, dijo José Luis Espino, jefe de Urgencias del Hospital Comunitario de Petatlán, Guerrero.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Julián López.

LLH