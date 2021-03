Personal médico de Tijuana protesta exigiendo vacunas contra COVID-19

Alrededor de 70 médicos y enfermeros del sector privado de la ciudad fronteriza de Tijuana salieron este jueves a las calles para protestar por la nula respuesta que han tenido por parte de las autoridades ante su solicitud de recibir la vacuna contra la COVID-19.

Te recomendamos: Niños migrantes en Tijuana enferman por bajas temperaturas

Desde el mediodía, decenas de personas del sector salud, aún con uniformes puestos, se concentraron en las calles de Tijuana para protestar contra la pasividad que denuncian por parte de la Secretaría de Salud de Baja California.

Una hora más tarde de empezar la concentración tomaron dos carriles de la carretera que conduce al centro de Tijuana y comenzaron su caminata exigiendo que se les proporcione la vacuna como a los médicos del sector público.

“Ocupamos la vacuna. Yo, por ejemplo, estuve atendiendo a un paciente con COVID y no sabíamos. Gracias a Dios no me infecté, pero soy paciente vulnerable: me quitaron un riñón hace 8 años”, explicó la enfermera Azucena Quiñones.