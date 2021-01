Personal de limpieza del IMSS demanda equipo en buen estado y considerarlos para la vacuna

Laboratoristas, trabajadores de limpieza en hospitales COVID, son muchos los que reclaman que se les incluya en esta primera fase de vacunación. Es el caso, de los empleados de limpieza del Hospital del IMSS instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Consideran que las condiciones en que están trabajando los pone en un alto riesgo de contraer el virus.

Te recomendamos: Llamadas a adultos mayores son para encuesta de vacunación, no con fines electorales: López-Gatell

Guantes rotos, botas recicladas y trajes dañados son algunas de las irregularidades en el equipo de protección personal que reportan empleados de intendencia del hospital COVID del IMSS, instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Realmente el contacto con los pacientes es mucho porque limpias desechos de todo tipo, sólidos, semi liquidos, líquidos, sangre, lo tienes que limpiar incluso con las manos la sangre”, dijo uno de ellos. “Interactuamos con los pacientes, recogemos basura de al lado de donde están ellos”, afirmó una empleada. “Nos mandan adentro a trabajar con los pacientes con material roto”, denunció otro. “Hoy mi tyvek estaba roto y le comenté a una supervisora, se lo entregué y solamente como subió el cierre ya me lo aventó y se me quedó viendo así como pues úsalo”, reiteró otra empleada.

Dicen que deben recuperar de la basura equipos y uniformes que desecha el personal médico.

“Es donde entra en conflicto con los médicos que nos dicen, es que su empresa les tiene que dar insumos”, señaló otro trabajador. “Yo le dije al jefe, sabe qué me hacen falta botas no tengo y él se molestó, ella no quiere trabajar, busca a alguien que busque la manera de cómo trabajar aquí”, acusó otra empleada.

La limpieza de este hospital COVID está a cargo de una empresa privada identificada como Comisa, que recluta personal en redes sociales ofreciendo un sueldo quincenal de 4 mil pesos, horario de 12 horas, así como seguro social y equipo de protección.

“Nos cambian el cubrebocas cada ocho días y se molesta el hombre si le pedimos”, insistió otra empleada.

Respecto al Seguro Social, los empleados denuncian que sólo se los prometen.

“En el contrato decía que si tú te contagiabas de COVID No te iban a cubrir seguro, no te iban a cubrir incapacidades, no te iban a pagar absolutamente nada”, denunció otro intendente.

En Punto contactó al área administrativa de Comisa. En una respuesta aseguraron tener inscrito a todo su personal en el Seguro Social y brindar el equipo necesario de protección para realizar su trabajo.

“Pues unos compañeros han estado malos en estos días y pues no les han pagado, de hecho yo hace como un mes me puse malo y pues no me pagaron”, comentó otro.

Y piden ser considerados para las vacunas.

“A nosotros nunca nos han dicho nada, si nos vamos a vacunar, si nos toca alguna vacuna, nunca nos han dicho nada”, reiteró otra empleada. “Aunque uno no quiera estar trabajando en esta zona, no tenemos mucho de dónde escoger”, refirió otro.

Insisten en que es la necesidad que los tiene laborando ahí.

“Ahorita pues no hay trabajo y pues tenemos familia que mantener, por eso estamos aquí, por necesidad que por gusto”, concluyó uno más.

Con información de Víctor Valles-Mata y Jorge Ulloa

KAH