Personal de embajada de EU en México visita casa de transición de AMLO

A las 13:30 horas de este miércoles, llegó personal de la delegación Cuauhtémoc a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, en la colonia Roma.

A las 14:00 horas, en dos camionetas blindadas, con placas diplomáticas, arribó personal de la embajada de Estados Unidos en México.

Una hora después, salió un grupo de diplomáticos para supervisar la estructura de la fachada de la casa.

El grupo de diplomáticos puso especial atención en la esquina de la vivienda, ubicada entre las calles de Chihuahua y Monterrey.

Aunque se habla de la realización de un posible censo a los vecinos de la casa de transición, hasta el momento no ha ocurrido.

Humberto Suárez, comerciante de la zona donde se ubica la casa de transición de López Obrador, comentó que no han sido censados y que no tienen idea de cómo va estar la situación “el viernes que vienen aquí los extranjeros a visitar al licenciado López Obrador. No sabemos nada, si vamos abrir o que calles van a cerrar”.

Las autoridades dieron a conocer que a partir de las 18:00 horas del jueves estarán cerradas las calles aledañas a la casa de transición.

Desde las 17:00 horas, en un estacionamiento cercano a la casa de transición, el Estado Mayor Presidencial comenzó a preparar la visita de los funcionarios estadunidenses.

Con información de Amador Narcia Crespo.

RMT