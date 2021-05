Personal de enfermería, pilar en la pandemia, celebró su día

El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, en homenaje al personal de salud cuyo trabajo es de los más importante.

Evaristo es enfermero, trabaja en 2 hospitales pediátricos y desde hace un año, por la pandemia, ha adaptado sus cursos a distancia, lo cual ha significado todo un reto tecnológico.

A pesar de sus 14 años de experiencia como enfermero en urgencias, la pandemia por COVID-19 le ha dado varias lecciones.

“La pandemia no sólo transformó a los hospitales, también a los profesionales y por supuesto a la sociedad. ¿Te hizo más fuerte? Me hizo más fuerte, me hizo trabajar con mayor precisión, me hizo adquirir conocimientos de manera reactiva, de manera muy rápida. Gracias a la carrera de enfermería que me ha dado, no sólo el desarrollo profesional, sino también la satisfacción personal de poder contribuir en la salud de la población mexicana”, Luis Evaristo Ruiz Sánchez, enfermero especialista.