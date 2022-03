Persona lesionada en estadio Corregidora perdió el ojo, anuncia gobernador de Querétaro

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, dijo en entrevista para Despierta que una persona que resultó lesionada durante los hechos violentos que se registraron en el encuentro de futbol entre Los Gallos de Querétaro y Atlas, en el estadio Corregidora, perdió el ojo.

Entrevistado por Danielle Dithurbide y Enrique Campos, el gobernador de Querétaro reiteró que 26 personas fueron ingresadas al hospital, de las cuales 19 ya fueron dadas de alta, mientras que uno de los lesionados fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para tratar de salvarle el ojo.

El gobernador Mauricio Kuri comentó que está ‘sumamente consternado’ por lo ocurrido en Querétaro y señaló que no hay personas muertas.

Subrayó que irán por las personas involucradas en los hechos violentos del estadio La Corregidora, ya que no solamente lastimaron al país sino también a los asistentes.

Mauricio Kuri comentó que si alguna persona tiene información en particular podría compartírsela personalmente a través del teléfono 442-287-06-22.

El gobernador de Querétaro dijo que, 13 de los lesionados ingresaron al Seguro Social y una mandada a un hospital de la Ciudad de México.

Mauricio Kuri sostuvo que su gobierno está trabajando muy de cerca con la fiscalía General del Estado para que ‘estos inadaptados’, mencionó, estén en la cárcel.

“Tomamos cartas en el asunto desde un inicio estamos trabajando muy de cerca con la Fiscalía General del Estado para que estos inadaptados estén en la cárcel y no estén más en las calles y que su condena no solamente sea social de la cobardía que ellos hicieron sino también corporal y que no estén fuera de las calles porque no se lo merecen”, puntualizó el gobernador de Querétaro.