Persiste falta de agua en Acapulco

Un corte de energía por falta de pago dejó sin servicio de agua a más de 800 mil ciudadanos de Acapulco, Guerrero, pese a un amparo que autoridades locales habían promovido para evitar la suspensión del servicio eléctrico.

Hace apenas una semana, el servicio de agua se había normalizado luego de que los equipos de captación y bombeo resultaran severamente dañados por el paso de la tormenta tropical ‘Narda’ y ocasionaran desabasto desde finales de septiembre.

El agua es un derecho humano y que no porque no tengas la capacidad económica de pagar te dejen a 800 mil habitantes en Acapulco sin agua, aquí se violó un amparo, un juez federal ordenó la suspensión provisional que no podían cortarnos la luz, la energía eléctrica”, mencionó Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco.