Persecución de tráiler con equipo de sonido deja dos heridos en la Narvarte, CDMX

La persecución de un tráiler que transportaba equipo de sonido terminó con dos hombres heridos de bala en calles de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Ocurrió la madrugada de este lunes cuando un tráiler que transportaba equipo de sonido, con el que se pretendía hacer un baile en calles de Iztapalapa, fue detenido en la colonia Narvarte Poniente.

Un grupo de personas seguían el recorrido del tráiler en diferentes vehículos desde la colonia Leyes de Reforma, en donde fue cancelado el baile por las autoridades y hubo un enfrentamiento entre policías y habitantes del lugar.

Gabriela Gutiérrez, testimonio, comentó: “Lo veníamos escoltando, veníamos varios sonideros atrás de él y adelante y los patrulleros sacaron sus armas y a quemarropa le dispararon; no traemos armas, no somos delincuentes yo creo que los patrulleros optaron por la peor decisión, ellos argumentan que el tráiler es robado, ahí están los papeles, ahí está el dueño tráiler, no hay nada”.

En la esquina de Cuauhtémoc y el Eje 5 Eugenia se registraron las detonaciones de arma de fuego; se contabilizaron por lo menos 13 pruebas balísticas sobre la vialidad al fondo se encontró una camioneta que recibió los impactos de bala y dónde iban los dos jóvenes heridos.

Un video grabado por una de las personas que escoltaba el tráiler logró captar el momento de las detonaciones y se vio a la gente correr.

David se encontraba justo en la esquina en donde ocurrieron los disparos.

David Reyes, taquero, dijo: “Escuche unos balazos nada más estaba a unos metros y nos aventamos al piso”.

Finalmente, el tráiler y la camioneta baleada fueron presentados ante el Ministerio Público.

Durante esta movilización policíaca por lo menos dos patrullas sufrieron daños y la circulación estuvo detenida sobre Cuauhtémoc y el Eje 5 durante dos horas aproximadamente.

Los policías que presuntamente realizaron las detonaciones de arma de fuego, también fueron presentados ante las autoridades correspondientes.

Con información de Guillermo Segura

LSH