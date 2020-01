Labor de perros guía no siempre es valorada por los humanos

Pablo es abogado, tiene 42 años, diario a las 8:30 de la mañana se pone corbata y saco para ir al trabajo. Sus ojos no son éstos. Quien lo guía está siempre a su izquierda y se llama Jock.

Pablo perdió la vista por un accidente automovilístico y hace un año adoptó a su primer perro guía, un labrador negro.

Pablo sale de su casa en Tláhuac, toma una moto taxi, el metro y después camina 15 minutos para llegar a su oficina; se enfrenta diario a obstáculos y discriminación.

Todavía la sociedad mexicana está ajena al trabajo maravilloso que realizan los perros guía para ciegos; argumentan, sobre todo en el caso de los transportes, que el perro va a ensuciar el auto, que va a llenar de pelo”, narra Silvia Lozada, fundadora de escuela de entrenamiento de perros guía para ciegos.

No es lo mismo el bastón que Jock, porque es una compañía amigable y ya nos perdemos juntos. Yo me siento más independiente con él, incluso quita los obstáculos de arriba, si hay una varilla atravesada o una ventana abierta. El perro no va a hacer desastres en los taxis, no va a arañar, no va a morder, él se queda en el piso o en las piernas sentado, pero a veces los taxis no nos quieren subir a veces tampoco el transporte público, porque no conocen al perro, él no va a morder, no va a orinar. En los elevadores del metro por ejemplo, la gente no se quiere subir o no nos deja subir. Lo han pateado…dice otra señora, ‘por su porquería de perro mi hija no se puede sentar ahí’”.