Con perros de acompañamiento, ‘Dejando Huella Reinserta’ ayuda a niños con autismo

Con perros de acompañamiento, la organización ‘Dejando Huella Reinserta’ ayuda a niños con autismo y otras discapacidades. Entre enero y julio del 2018, seis perros entraron a vivir a los centros de internamiento para adolescentes.

‘Dejando Huella’, es un proyecto que pretende lograr la reinserción social de los jóvenes infractores por medio del entrenamiento canino.

Los jóvenes que están privados de su libertad, los entrenaron como perros de servicio para ayudar a niños con autismo y otras discapacidades.

Tannia, directora y fundadora Sportcan, dijo: “En lo personal lo que me da más satisfacción es ver la transformación de muchos de ellos, transformaron su postura corporal, chavos que yo no conocía sus dientes, empezaron a sonreír, chavos que no tenían ningún interés en tener contacto personal conmigo, pues de repente ya abrazándonos, cotorreando, chocando las manos”.

Los encargados de la realización de este programa son la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Asociación Reinserta.

Sara Irene Herrerias, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, agregó: “Muchos de ellos no han podido establecer relaciones de confianza y de amistad con seres humanos y en el momento en que están entrenando al perro pueden tener esta cuestión de afecto, de cuidado y de protección”.

Los jóvenes internos de las comunidades de tratamiento especializado para adolescentes de la Ciudad de México, logran con ‘Dejando Huellas’ adquirir habilidades para su reinserción social, pero, sobre todo, logran superar sus propias limitaciones.

Los jóvenes privados de su libertad pudieron regalar los perros que ellos mismos adiestraron a niñas y niños con autismo y otras discapacidades.

Un circulo virtuoso en el que todos ganaron y que pretenden que se constituya en un programa permanente.

Con información de Karina Cuevas

LSH