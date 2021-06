Perritos rescatados del socavón en Puebla se recuperan favorablemente, afirman rescatistas

El equipo de rescatistas que coordinó los trabajos del rescate de los dos perritos que cayeron al socavón de Zacatepec, Puebla, afirmaron que ambas mascotas se recuperan favorablemente de la lesiones menores que sufrieron.

Te recomendamos: Video Así fue el rescate de los dos perritos que cayeron a socavón en Puebla

En medio de la lluvia y con el riesgo de un eventual desgajamiento, siete bomberos y dos elementos de Protección Civil participaron en el rescate de los dos perritos que cayeron en el socavón que se formó en la comunidad de Zacatepec en el municipio de Juan C. Bonilla.

Primero intentaron sacarlos utilizando una trampa.

“Una carnada pero pues no, yo creo que no les gustó y no se acercaron, que primero agotamos la opción de la jaula y al ver que los perritos no reaccionaban tomamos la decisión de que entrara el compañero”, refirió Javier Islas, director de bomberos del Estado de Puebla.