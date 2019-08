Permanece escasez de fertilizantes, en Guerrero; afecta a cosechas de campesinos

La falta de fertilizantes en diversas comunidades en el estado de Guerrero ha afectado a varios campesinos que requieren de este material para poder continuar con sus cosechas; al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las deficiencias en las entregas de fertilizantes en el estado. Señaló que por ser el primer año seguramente se habían cometido errores, sin embargo, aseguró que a pesar de eso van a aumentar la producción.

-¿Va a tener afectaciones en su cosecha? – Pues sí, unas casi ya no van a cargar como debe de ser, pero pues ya qué cosa quiere que yo haga ¿a quién le voy a decir que me lo reponga? – ¿No les va a alcanzar para vender ni para comer? – Pues para comer, a la mejor sí, pero para vender, a la mejor no”, comentó don Cleto, campesino.

Debido a esta escasez de fertilizantes, campesinos de la región de la Montaña Baja de Guerrero denuncian que sus cosechas se verán mermadas, las cuales, en su mayoría, son para autoconsumo.

Uno de estos casos es el de don Cleto, productor de la comunidad indígena de Nejapa, quien ante la falta del insumo decidió comprarlo por su cuenta para evitar que su cosecha se perdiera.

-Por ahorita lo dejé por la paz, ahorita lo dejé por la paz – ¿Ya no fue por él? – No, ahorita no, ya no fui – ¿Cómo le hizo? -Pues comprarlo por mi cuenta, no hay de otra más que comprarlo – ¿Cuándo decidió comprar su fertilizante? – ¡Apenas! ayer a estas horas lo fuimos a traer y ahorita están abonando los peones – ¿Hasta hoy? –Sí – ¿Cómo? -Pues unas ya están amarillitas”, aseguró el campesino.

Don Cleto afirmó que cumplió, desde finales de abril, con todos los requisitos que le pidieron los encargados del programa del fertilizante en el estado, pero nunca se lo entregaron.

-¿Qué le dijeron? -Me dijeron que no, que yo viniera a Nejapa y solamente así el comisario me daría el fertilizante – ¿Con el comisario? –Ajá – ¿Y luego qué pasó? – Pues ahí no hay nada, no hay nada – ¿O sea, le andan dando puras vueltas? – Pues así fue, expresó el afectado.

Además, don Cleto teme que lo poco que sembró de flor, maíz y frijol, no le sea suficiente para poder mantener a su familia en los próximos meses.

Lo que pasa en la Montaña de Guerrero, se reproduce en otras regiones del estado en donde el apoyo que llegó, resultó insuficiente. Otro caso es el del señor Guadalupe, campesino de la región Centro, él teme que el fertilizante no alcance para todos sus cultivos.

¿Y cuánto le dieron finalmente? – Un paquete y seis bultos – ¿Y le va a alcanzar? – No, no me alcanza, porque es más grande lo que siembro”, argumentó el sembrador.

De acuerdo con el gobierno de Guerrero, hasta el momento, alrededor de 70 mil campesinos siguen sin recibir fertilizante encontrándose el mayor porcentaje en la región de la Montaña, una de las más pobres y marginadas del país.

Con información de Janosik García- En Punto.

