Periodistas protestan en Fiscalía mexiquense por muerte de Nevith Condés

Comunicadores mexiquenses protestaron este jueves afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en demanda de que se agilicen las investigaciones sobre el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo, ocurrido el pasado sábado.

Los manifestantes que forman parte de la Asociación de Periodistas de la Zona Oriente, además externaron que no dejarán que el caso quede impune, al presentar pancartas donde se leía: “Informar no es un crimen, no se mata la verdad matando periodistas.

Asimismo, una mujer, que fue parte de esta protesta, se pintó la cara y manos de rojo, simulando sangre, además de estar encadenada de sus extremidades, mientras sostenía en las manos una veladora y una cámara fotográfica profesional.

Simultáneamente algunos reporteros, camarógrafos y fotógrafos, dejaron en el piso de esta explanada sus cámaras fotográficas y de video, como protesta ante esta exigencia.

Cabe señalar que Condés Jaramillo, quien dirigía el portal “El Observatorio del Sur“, fue asesinado el sábado pasado con un objeto punzocortante y abandonado en parajes del Cerro de Cacalotepec, en el municipio de Tejupilco. Por su parte, la FGJEM ya inició las respectivas indagatorias sobre este homicidio.

Al respecto, Alejandro Jaime Gómez, fiscal general de Justicia del Estado de México, confirmó que hay una línea de investigación y que no se ha descartado ninguna posibilidad.

En breve estaremos ofreciendo una recompensa para quien aporte información que nos pueda llevar al esclarecimiento de los hechos, aseveró.

Aunado a esto, el funcionario anunció la creación de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión y para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

