Periodistas en México protestan en distintos estados ante violencia contra el gremio

Periodistas de Oaxaca se manifestaron, por segunda vez en cinco días, para protestar por el asesinato de su colega Heber López Vásquez, ocurrido el pasado jueves, y por la escalada de violencia contra el gremio en el país.

López Vásquez, quien era director del portal Noticias Web, es el sexto periodista asesinado en lo que va de año en México, según el recuento de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La manifestación tuvo como punto de reunión la explanada del templo de Santo Domingo Guzmán, uno de los lugares más concurridos y emblemáticos de Oaxaca, donde los periodistas llevaron a cabo pintadas con la frase ¡Ya Basta! para reclamar el asesinato de López Vásquez.

Desde la puerta del templo de Santo Domingo, el periodista Pedro Matías pronunció las llamadas cifras negras del periodismo en Oaxaca, contabilizando las muertes de 11 comunicadores oaxaqueños desde 2013.

“En Oaxaca con la muerte de Heber ya son 11 los crímenes contra periodistas y ninguno ha sido esclarecido, más de 300 agresiones contra el gremio y no hay procesados no hay sentenciados”, expuso el colega de López Vásquez, quien recordó que Heber no estaba dentro del Mecanismo de Protección de Periodistas del Gobierno mexicano.