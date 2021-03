Periodistas de Cancún reciben amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

En Cancún, y en todo Quintana Roo, la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación ahora está intimidando a periodistas

Te recomendamos: Así opera el Cártel Jalisco Nueva Generación en el puerto de Veracruz

Cada noche, Reymundo Gómez, periodista de Cancún, reporta a través de sus redes las ejecuciones en la zona turística bajo el nombre de Inspector Nocturno. Su trabajo, dice, se convirtió en una sentencia de muerte. En la disputa por la plaza, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación exigen a periodistas, a través de llamadas o mensajes, que publiquen información contra sus rivales, como el Cártel de Sinaloa, o no dar a conocer notas sobre detenciones de sus integrantes.

Bajo el mecanismo de Protección Federal, Reymundo publicó las imágenes del arresto de 15 presuntos integrantes del Cártel Jalisco, tras un enfrentamiento contra elementos de seguridad, el pasado 16 de febrero. Más tarde, dice, recibió una llamada.

“Para decirme: “¿sabes qué?, esta información está muy perjudicable para nosotros. Nosotros no queremos perjudicarte a ti. La disputa sí nos ha mermado en el hecho de que no se puede publicar todo”, reiteró el periodista de Cancún.

Estas amenazas son constantes hacia los reporteros que cubren los temas de seguridad en Cancún y, en general, en Quintana Roo. En 2018 y 2019, tres periodistas fueron asesinados, se presume, por el trabajo que realizaban.

En Cancún, los cárteles Jalisco y Sinaloa se disputan las zonas hotelera y del centro. Dicen los reporteros que eso detonó la crisis de inseguridad. Afirman que cabecillas de Jalisco, como el comandante ‘Chayán’, los presiona en su labor”, destacaron Alfredo y Francisco, reporteros del sur del Estado, denunciaron estos hechos.

“Quieren tener sus sicarios periodísticos, sus sicarios en redes sociales para despistar a la autoridad, para despistar al enemigo, después de meses, la FGR dice el teléfono no aparece, está apagado, no podemos saber quiénes son”, dijo otro periodista.

Con 34 periodistas bajo el mecanismo de protección federal en Quintana Roo, cuatro por estas amenazas, muchos periodistas dicen que el peligro los orilló a ya no abordar temas relacionados con seguridad.

“En donde me dice: ‘si no colaboras con nosotros te mueres, atente a las consecuencias porque te vamos a descuartizar’ merma, de que no te dejan publicar nada, está por medio tu vida, no publicas lo que está pasando y te vas nada más por los boletines oficiales”, concluyó uno de los periodistas.