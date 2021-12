Periodista llora por tragedia de los migrantes tras volcadura de tráiler en Chiapas

Ante las dramáticas escenas por la volcadura de un tráiler en el que viajaban unos 166 migrantes centroamericanos, el periodista de Chiapas, César Cansino, se quebró en llanto mientras realizaba un enlace en vivo en medio de la tragedia ocurrida a los indocumentados que buscaban llegar a Estados Unidos.

Te recomendamos: Aumenta a 54 la cifra de migrantes muertos tras volcadura de tráiler en Chiapas, narran accidente

Cerca de las 3:30 de la tarde de este jueves 9 de diciembre, el tráiler en donde viajaban migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Ecuador volcó después de que presuntamente el chofer conducía a exceso de velocidad y se quedó sin frenos.

El tráiler se impactó tras salir de una curva cuando circulaba en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de colonia El Refugio, a solo 12 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, pasando el puente Belisario Dominguez.

La caja donde viajaban los migrantes hacinados quedó volcada debajo de un puente peatonal. Muchos de ellos salieron expulsados y otros quedaron en el contenedor.

De inmediato personas que se encontraban en el lugar y algunos automovilistas comenzaron a ayudar.

Los cuerpos de rescate de la Cruz Roja, Protección Civil del Estado, Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, las ambulancias y el rescate aéreo que llegaron después del accidente no fueron suficientes para atender a los migrantes heridos, en su mayoría jóvenes y niños.

La escena reportada en vivo por periodistas y cuerpos de rescate mostró la magnitud de la tragedia.

César Cancino, un periodista Chiapas, lloró desgarrado ante las dramáticas escenas, durante su enlace en vivo.

“Esta escena es dramática. No, no, no, no puedo, presentarle hay decenas de personas sin vida, detrás de la caja esta, nada más les han puesto una manta. Son chingaderas que pasan los migrantes para poder buscar una vida. Esto es una mierda”, dijo el periodista César Cancino quebrado en llanto.