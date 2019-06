Periodismo en México: El reto de informar en tiempos sombríos

Tiempos sombríos para el periodismo en México. Norma Sarabia y Marcos Miranda, dos periodistas que a pesar de las amenazas continuaban informando.

Sarabia fue asesinada la noche del martes en Tabasco, afuera de su domicilio.

La mañana del miércoles fue secuestrado el periodista Marcos Miranda, director del portal “Noticias a Tiempo” de Veracruz.

“Cuarto para las 8 de la mañana le digo ya es hora de llevar a la niña a la escuela, se suben al carro y se van. No habían pasado ni dos minutos porque una vecina me grita ‘vecina, vecina, algo le pasó a su esposo’. Salimos las dos corriendo, yo al verlo que estaba sobre la banqueta pensé que le había dado un infarto. Llego, estaba mi niña muy mal, echa un mar de lágrima que se habían llevado a su papá”, comentó María del Pilar Gasca, esposa de Marcos Miranda.

El periodista Marcos Miranda Cogco, propietario del portal “Noticias a Tiempo”, fue privado de su libertad la mañana del miércoles en la colonia Infonavit Casas Tamsa, de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con su familia fue bajado de su vehículo, por sujetos desconocidos, cuando llevaba a su hija de nueve años a la escuela.

“Él es muy de su casa, no tenemos nexos con los malos, vivimos al día. Somos una familia humilde, unida, por favor devuélvanme a mi esposo, Siempre hemos vivido con amenazas porque es una persona crítica. Primero del exgobernador Miguel Ángel Yunes, de Jorge Winckler, ahora del señor Erick Patrocinio, de Cuitláhuac. No se vale, devuélvanme a mi marido, a ustedes los hago responsables de lo que le pueda pasar. No quiero que sea una cifra más, no quiero que me lo entreguen embolsado”, comentó María del Pilar Gasca.

Marcos Miranda ya contaba con algunas medidas de seguridad.

“Él había denunciado amenazas, algunas consideraciones que él consideraba que lo ponían en riesgo y por esa situación es que se le otorgaron de nuevo algunas medidas”, indicó Ana Laura Pérez, presidenta de Comisión de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz.

“Se acabó la tolerancia a cualquier grupo delictivo y también a los grupos de secuestradores y vamos a dar con ellos a pesar del Fiscal General del Estado”, comentó Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

La madrugada de este jueves, Marcos Miranda fue liberado con vida.

No fue el caso de la reportera de Tabasco

En Huimanguillo, Tabasco, este miércoles fue velada la periodista de nota policiaca, Norma Sarabia, asesinada por al menos tres sujetos encapuchados afuera de su domicilio. Era corresponsal de los periódicos Tabasco Hoy y El Sol del Sureste.

“Comenté con el fiscal que espero que se esclarezcan totalmente los hechos, que se vaya hasta el tope, hasta donde tope la investigación y se puedan dar con los responsables”, señaló Adán Augusto López, gobernador de Tabasco.

Con información de En Punto.

LLH