Peregrinos se resignan a no acudir a la Basílica de Guadalupe para evitar contagios de COVID-19

Los peregrinos de Tetela del Volcán, en Morelos, ya están resignados a que no podrán cumplir con sus mandas presenciales este año en la Basílica de Guadalupe.

Hace 8 años por una manda, don Bernardino Montenegro visitó por primera vez a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Con el paso de los años, cientos siguieron sus pasos.

“Si el año pasado fuimos todavía y fue ya algo de gente como unas 180 personas nada más, es algo grande ya se está haciendo grande”, refirió Bernardino Montenegro, peregrino de Tetela del Volcán

Se trata de la Peregrinación de los pobladores de Tetela del Volcán en el Estado de Morelos, que cada año caminan 3 días y 2 noches hasta llegar ante la Virgen de Guadalupe para cantarle las Mañanitas el 12 de diciembre. Con el anuncio del cierre de la Basílica, este año la peregrinación está cancelada.

Yo creo que entre tanta gente no existe un buen control por eso yo si siento que está bien que se cierre, nosotros con los compañeros dijimos no vamos a arriesgarnos, no vamos a arriesgar a las personas mejor aquí. Nosotros la cancelamos no se va a salir yo creo que para el próximo ya habrá otras medidas de salud”, reiteró Bernardino.

“Yo soy peregrina, tengo la devoción pues ya de generaciones de mi familia, la devoción hacia la virgen de Guadalupe”, insistió Sabina Ríos, peregrina de Tetela del Volcán.

Doña Sabina forma parte de la Peregrinación de Tetela del Volcán desde hace 3 años y así habló del cierre de la Basílica de Guadalupe.

“Pues no estoy de acuerdo, pero pues nosotros como ciudadanos o como personas hemos provocado todo esto por no tener un respeto a lo que se nos pide en un momento dado fue pedir que nos cuidáramos, que respetáramos. Yo si le pido a la virgencita que entendamos porque muchas personas no creen, aun viendo a las personas que se están muriendo, no creen”, suplicó Sabina.

En Tetela del Volcán algunos peregrinos se reunirán en un terreno con el estandarte de la Virgen que los ha acompañado en sus caminatas.

“Vamos a hacer una misa y una comida a la Virgen, lógicamente si, con todas las medidas que se deben por la pandemia, yo creo que ahora sí que las peticiones, la fe que tenga cada persona, sus peticiones si se piden en verdad con fe, desde la casa se puede hacer si quiera que esto se calme se encuentre una cura o algo”, destacó Montenegro.

Y otros así celebrarán a la virgen.

“Aquí lo voy a hacer en mi casa. Aquí en mi altar venerándola”, dijo Sabina. “Yo me hinco y le doy gracias por el año que pasamos. Que este año no vamos a poder ir, pero el próximo yo creo que ahí llegamos a su casa”, concluyó Bernardino Montenegro.

Con información de Santos Briz

