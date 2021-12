Peregrinos regresan a sus lugares de origen tras visitar la Basílica de Guadalupe

Miles de peregrinos comenzaron a retornar a sus lugares de origen luego de visitar la Basílica de Guadalupe.

“Pasé la noche aquí. Salí de su pobre casa desde las siete de la noche y llegamos aquí a las tres de la mañana, el motivo de mi venida fue que tenía una manda que pagar desde hace dos años, pero el año pasado no fue posible por lo del covid, y ahorita ya, primeramente, Dios, ya la pagué. Y también vine a pedir por la salud de mi abuelita. La noche la pasamos justamente enfrente de la basílica pues ahora sí que en el pasto porque no hay, no había donde más quedarnos”, dijo Erika Ángeles, peregrina de San Vicente Chicoloapan, Estado de México.