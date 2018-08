Peregrinos en bicicleta se dirigen a San Juan de los Lagos, Jalisco

En bicicleta, decenas de caravanas de peregrinos recorren las carreteras del estado de Guanajuato para llegar a la Basílica de la Virgen de San Juan, en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Desde luego lo que nos mueve es la fe, la fe en Dios, principalmente y sabemos que nosotros como católicos tenemos como intercesora a María y en la advocación de San Juan de los Lagos en auxilio que nosotros solicitamos”, dijo Manuel Piña, mayor de la peregrinación de Querétaro.

Los peregrinos recorren hasta 700 kilómetros durante cinco días para pagar sus mandas o pedirle a la Virgen de San Juan por su salud o la de sus familiares enfermos.

Me he sentido muy bien, muy bien, cansado, pero me he sentido muy bien, vengo muy bien”, aseguró Antonio Solís, peregrino ciclista del Estado de México.

Las peregrinaciones provienen de diferentes entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y Querétaro.

Sale de la ciudad de Querétaro con rumbo a San Juan de los Lagos, haciendo un retiro espiritual de 10 días para la ciudad de Querétaro y 13 días para los que vienen de la sierra de Querétaro, todo con el destino de visitar a nuestra madre santísima de San Juan de los Lagos”, comentó Manuel Piña, mayor de la peregrinación de Querétaro.

Todos planean llegar el 15 de agosto para la fiesta de la Inmaculada Concepción, día en que la imagen de la Virgen es sacada de su nicho y expuesta a los files.

Peregrinos de Querétaro parten del Edomex rumbo a la Basílica

Apenas salió el sol y los peregrinos provenientes de la sierra Queretana partieron con fe desde Jilotepec, Estado de México, hacia el santuario de la Virgen Morena.

La creencia, lo que la fe en nuestra madre de Guadalupe es lo que nos hace venir hasta acá y caminar”, aseguró Noé Gómez, peregrino.

Durante 14 días los guadalupanos han recorrido más de 370 kilómetros a pie, y aunque cada vez avanzan más lento, su voluntad puede más que su cansancio.

“Si es muy cansado, bueno cuando uno está joven no lo siente, pero ya viejillo ya lo siente uno. Será la Virgen la que me da fuerzas, sí porque a veces ya me siento bien cansado que ya no puedo ya de rato ya me reforzó de caminar”, explicó Margarito Trejo, peregrino.

Con el espíritu que llevamos de llegar a ver a nuestra morenita, es una alegría, eso es lo que nos da fuerzas”, señaló Héctor Zamora, peregrino.

Dirigidos con estandartes al frente de cada una de sus comunidades, los peregrinos se guían con fe hacia la Basílica de Guadalupe. El camino lo aprovechan para agradecer a la Virgen los milagros recibidos.

“A pedir por la salud de la familia, por algún, mucha de las veces hace uno como una manda, otros vienen nada más a pedir por la familia, cuando un ser querido está enfermo, muchas cosas”, comentó Noé Gómez, peregrino.

Rezos, oraciones, cantos y alabanzas han acompañado a los guadalupanos en la edición 59 de la peregrinación de Querétaro al Tepeyac, ellos harán su última parada en Cuautitlán donde se reunirán con el contingente de las mujeres para juntos llegar este domingo a los pies de la Virgen Morena.

Con información de Edgar Tamayo

LHE