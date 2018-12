Así pasaron la noche los peregrinos en la Basílica de Guadalupe, CDMX

Miles de peregrinos pernoctaron la madrugada del martes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

La mayoría de ellos durmieron en las calles, sobre las banquetas, pero nada importó si lo hicieron a los pies de su Virgen morena, de la Guadalupana y en su día.

Son miles de historias con un mismo fin, estar con la ‘Morenita del Tepeyac’ en su día.

Aquí con un poco de frío, pero gracias a Dios que llegamos a donde queríamos llegar. Vine exclusivamente a eso, a cantarle las mañanitas en su día en su casa. Estaba destapada, esto me lo acaban de regalar de aquí de la tienda ya se me está acalambrando el pie y no importa aquí estamos”, refirió Martha Leticia Jiménez.