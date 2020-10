Pequeños productores de leche en Zacatecas denuncian entrega de vacas enfermas de programa de Sader

Pequeños productores de leche en el estado de Zacatecas denuncian que les entregaron vacas enfermas y de mala calidad, dentro del programa Crédito Ganadero a la Palabra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los pequeños productores incluso resultaron afectados.

“Me hicieron un fraude con unas vaquillas que me entregaron, el 10 de marzo del 2019, en la comunidad de El Bordo. Fui al evento de David Monreal, porque salí beneficiado con las vaquillas”, recordó José Ismael Frías Raudales.

José Ismael Frías, pequeño productor del municipio de Guadalupe, denuncia que fue víctima de corrupción por parte de Nemesio Vázquez García, encargado del programa crédito ganadero a la palabra, de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sader, en Zacatecas.

“Nemesio me dijo que me las iba a entregar; las encerramos en otro corral, mientras que, le dije es que no vivo cerquitas para venir por la traila, dijo no te preocupes, aquí deja alguien quien las cuide; ya cuando llegué me encontré con la noticia de que se había entregado a otra persona. Aquí está el folio, donde están los números de aretes de mis vacas. Si ustedes las rastrean alguien las debe de tener esos aretes”, apuntó José Ismael Frías Raudales, pequeño ganadero de Zacatecas.

Reportes internos de Sader informan que las vacas y becerros que se entregaron se encontraban en malas condiciones, bajos de peso, viejos, enfermos y destinados al destajo y que no fueron comprados a productores ni asociaciones de razas puras sino a coyotes y acopiadores.

“Yo aquí tenía 13 vacas de leche con el apoyo que recibí del programa del Crédito Ganadero a la Palabra. En vez de mejorar o de ayudarme fue mi fracaso. Me entregaron animales infectados de brúcela, me contaminaron los míos y tuve que acabarlos”, apuntó Manuel Raudales Zora, pequeño ganadero de Zacatecas.

“No, nos dieron un papel, un documento donde venía con la prueba, que no tenían enfermedad. No sabemos de dónde vienen, quien las vendió para darlas, no sabemos. Yo producía entre 70, 80 litros diarios y ahora estoy produciendo 15, 20, 25. Ese era el mantenimiento de mi familia”, comentó David Venegas Zamora, pequeño ganadero de Zacatecas.

El señor Nemesio Vázquez, fue él que estuvo entregando los animales.

“Cuando miré las vacas dije estas no es lo que yo pedí ni lo que yo quiero, pura mala calidad. Yo les dije ahí, esto no me sirve, dijo ya te fregaste, ya firmaste. Llévatelas. Pues ese fue mi fracaso habérmelas traído”, comentó Manuel Raudalez Zamora, pequeño ganadero.

Nemesio Vázquez García es tío de Víctor Hugo Calderón Vázquez, administrador único de la empresa “Industrias AYG S.A de C.V”, proveedora de las mil 851 vaquillas y 292 sementales que se entregaron en el programa Crédito Ganadero a la Palabra en Zacatecas, con la que David Monreal firmó un convenio de concertación por 50 millones de pesos.

“Las que me dieron a mí, no dan leche, no dan crías, para que las quiero, en lugar de ayudarme me afectaron”, apuntó David Venegas Zamora, pequeño ganadero de Zacatecas.

“Industrias AYG” registró su domicilio en calzada Francisco García Salinas número 31, en el municipio de Guadalupe. Pero ahí se localiza un restaurante propiedad de Cuauhtémoc Calderón Galván, expresidente municipal de Zacatecas y excoordinador de campaña de David Monreal, en 2016.

Actualmente Calderón Galván se dedica a promover la red D21, que está impulsando de nueva cuenta la candidatura de David Monreal, al gobierno estatal en las elecciones del próximo año.

“Se acabó el sostén de mi familia y de un hijo. Un fracaso totalmente en mi ganadería o en mi establo. No me quedo leche, no me quedo carne, nomás me quedó la tristeza y el dolor”, dijo Manuel Raudales Zamora, pequeño ganadero de Zacatecas.

Durante semanas En Punto buscó a los encargados del programa Crédito Ganadero a la Palabra de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, pero no quisieron responder ni informar sobre el tema.

La Secretaría de la Función Pública ya investiga presuntos actos de corrupción en la compra de animales para este programa.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén.

