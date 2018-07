Pentágono se muestra partidario de que Trump y Putin se vuelvan a reunir

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se mostró “a favor” de que el presidente del país, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantengan un segundo encuentro y señaló que estas reuniones son un ejemplo “de la diplomacia en acción”.

“Con base en mi postura habitual, que es defender al país de un ataque, ya sea convencional, nuclear o cibernético -que son asuntos que afectan a mi cartera- siempre me he mostrado a favor del diálogo entre las partes”, sostuvo Mattis en un encuentro informal con periodistas en el Pentágono.

Estas declaraciones se producen después de que Washington y Moscú hayan intercambiado invitaciones para continuar con el diálogo de sus presidentes iniciado en Helsinki el pasado 16 de julio.

El responsable de la cartera de Defensa consideró “fundamental” que los líderes hablen entre ellos y, más aún, los de aquellos países que tienen mayores desencuentros, puesto que, subrayó, es la manera de “poder arreglar las cosas”.

“Esto no quiere decir que vaya a ser fácil o que vaya a lograrse algo a corto plazo, pero no veo que sea ilógico proteger a este país por la vía diplomática. Siempre he dicho que la diplomacia lidera nuestra política exterior y esto es diplomacia en acción”, agregó.

La semana pasada, la Casa Blanca trasladó al Kremlin una invitación formal para que Putin visitara Washington antes de finales de año, si bien este miércoles reculó y decidió que dicha visita debería producirse a principios de 2019, cuando haya concluido la investigación de la llamada trama rusa.

Putin reveló que había invitado a Trump a viajar a Moscú, algo a lo que el estadounidense “está abierto”, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Con información de EFE.

