Califican como ‘bomba de tiempo’ situación de pensiones en México

La situación de las pensiones en México es una “bomba de tiempo” porque se sigue sin ahorrar lo suficiente para el retiro y, por ende, traerá una fuerte presión en las finanzas públicas, advirtió el economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera.

En su participación durante la XLVII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Cancún, Quintana Roo, Cervera indicó que el número de personas de 60 años o más crece a una tasa más alta comparada con la población en edad de trabajar.

“Hay que incrementar el ahorro obligatorio e incorporar a todos los mexicanos que no estén aportando a su Afore, que empiecen a ahorrar. Es una agenda que está muy pendiente y no está en el debate, me preocupa porque es una bomba de tiempo”, insistió Alonso Cervera.

Con información de Notimex.

FJMM