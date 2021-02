Pensiones de adultos mayores no están condicionadas a vacunación COVID-19, aclara AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró este lunes 15 de febrero de 2021 que las pensiones que se otorgan a los adultos mayores en el país no están condicionadas a que éstos se vacunen o no contra COVID-19.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario enfatizó que la vacunación en México es voluntaria y que nada es por la fuerza, además de que no está condicionada a los beneficios que por derecho corresponden a la población, en este caso a los adultos mayores.

“También que son libres, es voluntario, no es obligatorio, nada es por la fuerza, nada, y no está condicionado a los beneficios que por derecho les corresponden, que no porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión a los adultos mayores, no, son cosas distintas”, aclaró al ser cuestionado ante los rumores al respecto.