Gobierno federal ha entregado pensiones a más de 8 millones de adultos mayores

Con el programa de Pensión a los Adultos Mayores se ha apoyado 8 millones 38 mil 469 personas en todo el país, lo que representa un avance de 93.6% del plan respecto a la meta de 2019 que es de es de ocho millones 592 mil 492, dio a conocer el gobierno federal.

María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, señaló que se han entregado el 93% de pensiones a adultos mayores en 2019, es decir, la han recibido 8 millones 38 mil 469 personas, cuya meta del programa de Bienestar es llegar a 8 millones 592 mil personas.

No puedo haber gobierno rico con pueblo pobre. No más políticas clientelares y asistencialistas, estamos impulsando estos derechos que reciben sus apoyos sin intermediarios. Es un nuevo enfoque se basa en la universalidad”, señaló.

La secretaria del Bienestar afirmó, desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la meta para 2019 es entregar el apoyo a 8 millones 592 mil 492 adultos mayores y hasta el momento se han pagado 8 millones 38 mil 469.

Durante la conferencia, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, señaló que el monto destinado al programa de pensiones para Bienestar de Adultos Mayores fue de 39 mil millones de pesos, pero la meta, para terminar 2019, será llegar a 120 mil millones de pesos.

La subsecretaria Ariadna Montiel admitió que en siete ocasiones han asaltado a personal con el dinero destinado a Programas de Bienestar.

Señaló que la meta es lograr que todos los programas logren llegar a través de transferencia bancaria.

La subsecretaria de Bienestar destacó que en términos de los pagos y transferencias que se han realizado de la pensión, arriba de 8 millones de adultos mayores recibe su pensión, lo que equivale al 93 por ciento de la meta anual.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, habló del nuevo mecanismo para el sistema de pensiones de la Ciudad de México y confirmó que 847 mil adultos mayores recibirán apoyo en la Ciudad de México.

La jefa del Gobierno de la CDMX comentó que desde principios de 2001 existe la pensión alimentaria a los adultos mayores y en la Ciudad de México hasta diciembre de 2018 se entregaba la pensión a 525 mil adultos mayores.

Claudia Sheinbaum agregó que ahora alrededor de 170 mil adultos mayores recibirán la pensión de parte del programa federal de ‘65 y Más’.

El presidente de México afirmó que este programa de pensión a adultos mayores es un derecho.

López Obrador enfatizó que este programa inició hace muchos años en la Ciudad de México y se generó un descontrol.

Porque venía el programa desde principios del 2001, tiene 18 años, y ahora cambia, pero nada más en la forma, en el caso de la CDMX, en el caso del resto del país empezó a aplicar, hace como 10 años, no igual que en la CDMX porque se entregaba en el resto del país la mitad de lo que recibían los adultos mayores y no era universal, no era para todos, no se tomaba en cuenta los que tenían ya pensión del ISSSTE, del seguro, de las fuerzas armadas, de Pemex, de CFE”.