Padre pide pensión al IMSS para su hijo discapacitado por negligencia médica

Un padre pide al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pensión para su hijo luego de que personal médico de la clínica de Los Mochis, Sinaloa, cometiera una presunta negligencia médica durante su nacimiento y lo dejó discapacitado de por parte vida.

José Alfredo Apodaca Álvarez tiene 41 años y un retraso mental en grado severo.

Su daño cerebral lo provocó la mala atención durante el parto y que no lloró ni respiró inmediatamente al nacer, según un diagnóstico emitido en el hospital del niño en la Ciudad de México, en abril de 1977, cuando José Alfredo tenía 7 meses de edad.

Pero en la clínica del IMSS de Los Mochis, Sinaloa, donde nació José Alfredo, dijeron que era Síndrome de Down y no había más qué hacer, señala su padre.

Todas las razones médicas que hay apuntan a que el parto estuvo mal atendido por culpa del Seguro Social. Y no me lo informaron a mí. Nunca me informó a mí personal del Seguro ni los médicos ni enfermeras ni nadie a los derechos que tenía él. Lo que quiero es que el seguro se haga responsable de sus errores”, señaló el señor Xavier Apodaca Fierro.