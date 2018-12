‘Pensé que me iba a estampar’, revela policía de Atizapán que se llevaron colgado en el cofre de un auto

Un conductor se llevó en el cofre de su vehículo por varios kilómetros en una carretera de alta velocidad a un policía, en el Estado de México.

Molesto porque lo detuvieron en retén cuando iba hablando por celular, el automovilista de nombre Ricardo, atropelló a Humberto Torres Malpica, Policía Municipal de Atizapán.

Para evadir el impacto el Policía subió al cofre, pero Ricardo no detuvo su marcha.

En un video grabado por una mujer que iba en el asiento del copiloto se observa al policía que pide apoyo.

“Grábalo Mary, están haciendo sus dispositivos aquí y casi casi me tiran eh”, dijo un conductor.

“Ya hijo”, indicó el policía.

“Pues por eso, ustedes son los que están haciendo esto, yo no”, aseguró el conductor.

“Ya deja que se baje”, señaló el copitoto.

“No te muevas, ayúdame”, dijo el policía.

“Ya deja que se baje amor”, apuntaba la copiloto.

“Dejo que me alcancen. Ya que se baje”, indicó el conductor.

“¿Ya estuvo? ¿Ya relax?, preguntó el conductor.

“Ya estuvo”, respondió el policía.

“No es que casi casi me golpean, ya me rompieron mi vidrio”, dijo el conductor.

“Yo lo calmo”, aseguró el policía.

“Va”, respondió el conductor.

Según los informes de la Policía de Atizapán, además de ir hablando por el celular, Ricardo no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no tenía el engomado de la verificación.

Por lo que fue detenido a la altura de la colonia Los Olivos, pero el conductor escapó con el policía en el cofre.

Dos cámaras de video vigilancia del municipio captaron el vehículo circulando por la carretera Atizapán-Nicolás Romero, según calculan a más de 60 kilómetros por hora.

Me dijo “quítate porque te voy a matar”

“Me dice quítate porque te voy a matar, es el momento cuando me atropella y por inercia me agarro del cofre y me llevó varios kilómetros a bordo de su vehículo. Qué es lo que pensaba en ese momento, en la familia, saber si se iba a estampar con alguno otro vehículo y me iba a estampar”, explicó Humberto Torres, policía municipal lesionado.

Las autoridades consideran que el chofer avanzó así más de cuatro kilómetros, hasta la colonia Francisco Sarabia, ya en el municipio de Nicolás Romero.

Este otro video muestra el momento en que fue detenido y subido a una patrulla.

Las cámaras del municipio también grabaron cuando el auto fue remitido al MP. Ricardo fue acusado de tentativa de homicidio y lesiones.

El policía que aparece en el video fue ingresado a la Cruz Roja de la localidad para ser atendido de lesiones hombro, el brazo y la mano izquierda.

“Me siento mal físicamente traigo esguince en el hombro y muñeca, a todos los conductores y ciudadanos que tengan un poquito de cultura vial”, dijo Humberto Torres, policía municipal lesionado.

Con información de Arturo Sierra.

LLH