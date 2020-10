Pénjamo, el pueblo donde nacen las hamacas

En la región de la Costa Grande, Guerrero, se localiza Pénjamo, un pequeño poblado cuyos habitantes se han dedicado por décadas a la elaboración de hamacas.

Esta comunidad de escasos 2 mil habitantes, la mayoría tejedores de esta red para descansar, pertenece al municipio de Coyuca de Benítez, y está situada sobre la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo.

La turista María del Carmen Castañeda, opina que estas hamacas, son de muy buena “alisada”, además destacó que tienen muy buen precio, pues no hay intermediarios entre artesanos y consumidores.

Tejer hamacas de manera artesanal es un oficio que se ha pasado de generación en generación entre los habitantes de Pénjamo.

Ruth Abisaid tiene 16 años de edad y lleva tejiendo desde los 10. En su casa todos saben tejer por lo que para ella aprender fue algo sencillo.

“Como a los 10 me enseñaron mis papás, mi mamá teje, mi papá, todos mis hermanos y pues los veía, me dio curiosidad y aprendí. Hacía puras hamacas chiquitas, si me tardaba mucho como una o dos horas, ahora en un día casi hago dos hamacas de cinta”, comentó la adolescente.