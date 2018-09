Un péndulo funciona como alerta sísmica en Chiapas; la población denuncia que ese método no es efectivo porque no avisa antes del temblor.

Chiapas es uno de los Estados con mayor actividad sísmica en México. El 7 de septiembre de 2017, un sismo de 8.2 provocó la muerte de 16 personas en la entidad dejó 200 mil damnificados, 59 mil viviendas dañadas y la destrucción de más de 300 iglesias.

La alerta sísmica chiapaneca se activó de 3 a 15 segundos antes del sismo, en diferentes municipios.

En Chiapas, la alerta sísmica es un péndulo que se mueve cuando ya está temblando.

Es una alerta que no está conectada a la de la Ciudad de México. Su efectividad provoca fuertes debates entre los expertos, aun así, las autoridades estatales defienden su operación.

Elizabeth Hernández, secretaria de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, dijo: “Se activaron los siete sistemas, nos dio un aproximado de tres segundos, debido a que el epicentro estaba muy cercano, a pesar de que fue de noche, la gente salió a las calles”.

Gerardo Suárez, sismólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM y supervisor técnico de la alerta sísmica de la Ciudad de México cuestionó que tres segundos den oportunidad para que las personas salgan a la calle durante un sismo.

Alerta es la que me avisa antes de que ocurra, de que yo sienta el temblor en mi ciudad, de que va a ocurrir un sismo, con equis segundos de anticipación, y alarma es la que me dice “está temblando y el péndulo, obviamente es una alarma, es un pendulito que se mueve, yo no cuestiono su funcionabilidad, el péndulo se mueve cuando registra las ondas sísmicas, lo cual me reduce el tiempo de oportunidad muchísimo”, comentó Gerardo Suárez, sismólogo y supervisor técnico de la Alerta Sísmica de México.