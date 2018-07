Mike Pence acusa a Ortega de patrocinar la violencia en Nicaragua

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que la violencia en Nicaragua “patrocinada por el Estado” es “innegable” y acusó al Gobierno del mandatario Daniel Ortega de ser responsable de la muerte de más de 350 personas en la ola de protestas que sacude al país desde abril.

“La violencia en Nicaragua patrocinada por el Estado es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada. Más de 350 muertos a manos del régimen. Estados Unidos insta al Gobierno de Ortega a que ponga fin a la violencia YA y a que celebre elecciones adelantadas”, escribió Pence en su cuenta oficial de Twitter.

State-sponsored violence in Nicaragua is undeniable. Ortega’s propaganda fools no one and changes nothing. 350+ dead at the hands of the regime. The US calls on the Ortega government to end the violence NOW and hold early elections—the world is watching! https://t.co/jvNCznmfE5

