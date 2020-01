Las mujeres del penal de Santiaguito

Apenas tiene dos años de edad y aún no sabe que vive en una cárcel. Es uno de los 60 menores de edad que conviven con sus madres en las 22 prisiones del sistema penitenciario del Estado de México.

Esta prisión estatal alberga una población de más de 3 mil 500 internos. 349 son mujeres y una de ellas es Olivia.

Acabo de cumplir 19 años de reclusión. Secuestro. Ingresé en el reclusorio de Ecatepec, Chiconautla. En el 2014 me trasladaron (…) el traslado masivo de secuestro”, explicó Olivia.

En las casi dos décadas que lleva privada de su libertad, Olivia ha aprendido muchas cosas, pero, ésta es la más importante.

A decir sí. A decir no, pues sí, porque si hubiese dicho no hace 19 años no estuviera aquí”, dijo y añadió:

En el taller de aquí asisto a lo que es la escuela. Ya terminé mi preparatoria y nada más cubro mi escuela con talleres”.