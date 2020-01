Inspeccionan penal de Cieneguillas, Zacatecas, tras riña que dejó 16 muertos

Tras la riña registrada al interior del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, donde murieron 16 internos y 5 más resultaron lesionados, elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado y de la Policía Estatal, realizaron una revisión al interior del penal.

No hay más dañados, ahora estamos haciendo una revisión, una reubicación de aquí en los mismos cañones para evitar que vuelva a haber otra riña”, dijo Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.

Este miércoles, familiares de los reos protestaron en el exterior, para exigir información de la situación al interior.

Aseguran que ninguna autoridad les ha dicho en qué condiciones se encuentran los internos.

“Familiar: Desde la mañana está prometiendo dejar pasar.

Ismael Camberos: No vamos a dejar pasar, tenemos 100 elementos de la policía estatal y Metropol revisando, no vamos, no va a haber visita, cuando menos esta semana”.

Familiar: No, no, los queremos ver, los queremos ver, los queremos ver”.

Ismael Camberos: Vamos a ver, vamos a ver todo depende de que ya los podamos reubicar ahorita en la mañana tuvimos un conato que se empezaron a gritar entonces nosotros tenemos que velar por la seguridad de todos“.