Peña Nieto se reúne con legisladores electos del PRI

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió, en Los Pinos, con diputados y senadores electos del PRI.

La reunión duró tres horas y fue privada.

La presidencia emitió un comunicado en el que se destaca que el presidente pidió a los legisladores impulsar una agenda basada en los principios y valores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del régimen constitucional como el equilibrio de poderes y la vitalidad del pacto federal.

Una agenda propositiva propia de una democracia madura que privilegie en todo momento la estabilidad política, económica y social.

Manuel Añorve, senador electo del PRI por el estado de Guerrero, participó en esta reunión.

“Lo más importante es que nos solidarizamos con él y le refrendamos que estaremos con él hasta el último minuto de su gobierno. La amistad es solidaridad, la amistad es reconocerle a un presidente que dejó a un lado los índices de popularidad por apostarle a México, por apoyar a México”, apuntó Manuel Añorve.

Informó que no se habló de iniciativas preferentes, ni de la pasada jornada electoral ni del tema de seguridad pública.

Estuvieron presentes la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

A unos días de presentar su Sexto Informe de Gobierno, el presidente envió un mensaje a los legisladores presentes para que mantengan una colaboración respetuosa propia de una democracia madura y apegada al principio de “poner primero a México”.

Finalmente, el Presidente Peña Nieto reafirmó su compromiso por continuar trabajando, hasta el último día de su mandato, con responsabilidad y determinación para servir a México.

Diputados y senadores del PRI serán oposición crítica, advierten

Diputados y senadores electos del PRI aseguraron que en la próxima Legislatura serán una oposición crítica, constructiva, no sumisa y abierta al acuerdo con el nuevo gobierno, pero advirtieron que no permitirán que se vulnere el federalismo con la intervención en los estados.

“Seremos una oposición firme, crítica, vigilante y constructiva […] en nuestro grupo no habrá cerrazón pero tampoco sumisión […] fortaleceremos y defenderemos nuestro federalismo, principio fundamental de nuestro pacto como nación, no permitiremos que se vulnere la soberanía de los estados, apoyaremos la autonomía del municipio libre y no permitiremos autoridades intermedias entre la Federación y los estados y entre los estados y los municipios”, señaló René Juárez Cisneros.

Luego de dos días de trabajos en sus respectivas reuniones plenarias que llevaron a cabo en la sede nacional del PRI, los 45 diputados federales y los 14 senadores electos dieron a conocer la agenda legislativa en materia social, económica, política y de seguridad que impulsarán a partir del uno de septiembre.

“Le daremos un impulso renovado a la agenda anticorrupción para consolidar el sistema nacional que se ha venido construyendo en los últimos años, estamos convencidos de que la corrupción no se erradica solamente con buenas intenciones, se requieren también mejores prácticas e instituciones […] por ello las y los senadores del PRI queremos hacer patente el compromiso de respetar el código de ética del partido, que lo público y lo privado se lleven en congruencia”, apuntó el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Con información de Juan Sebastián Solís.

