Peña Nieto recibió a Mike Pompeo en Los Pinos

El presidente Enrique Peña Nieto recibió este viernes a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en la residencia oficial de Los Pinos. A la reunión también asistieron Kirstjen Nielsen, secretaria de seguridad Nacional; Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump. En el encuentro también estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, así como el embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez.

A su llegada, Mike Pompeo difundió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que agradeció la bienvenida a Peña Nieto y señaló que esperaba la reunión con Andrés Manuel López Obrador.

Pleased to visit #Mexico on my first trip as Sec State. Thanks to Prez Pena Nieto for welcoming our delegation. We look forward to meeting Prez-elect Lopez Obrador @StateDept @DHSgov @USTreasury @WhiteHouse #neighbors pic.twitter.com/2QDIZYIdwj

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 13, 2018