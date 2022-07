Peña Nieto envía condolencias a los familiares de Luis Echeverría Álvarez

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, manifestó este sábado 9 de julio de 2022 sus condolencias a los familiares y amigos de Luis Echeverría Álvarez, quien falleció la noche de este viernes.

“Expreso mis condolencias a familiares y amigos de Don Luis Echeverría Álvarez, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1970 a 1976. Descanse en paz”, escribió Peña Nieto.

Expreso mis condolencias a familiares y amigos de Don Luis Echeverría Álvarez, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1970 a 1976. Descanse en paz. — Enrique Peña Nieto (@EPN) July 9, 2022

Luis Echeverría, un expresidente mexicano que vivió con el estigma de ser uno de los principales orquestadores de la represión de movimientos estudiantiles y grupos disidentes en la segunda mitad del siglo 20, falleció a los 100 años de edad.

Juan Velásquez, quien fue abogado defensor y amigo del expresidente, dijo el sábado a The Associated Press que Echeverría falleció la noche del viernes en su casa de Cuernavaca, al sur de Ciudad de México, a donde se fue para pasar la pandemia de COVID-19. Dijo no saber la causa específica, aunque consideró que pudo ser sólo por la edad.

En su cuenta de Twitter, el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador también informó del fallecimiento y envió condolencias a familiares y amigos de Echeverría.

Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976 y quería ser recordado por su labor en la arena internacional. Intentó liderar a los países del tercer mundo, promovió la autodeterminación económica de los países en plena guerra fría y dio asilo a izquierdistas latinoamericanos perseguidos por las dictaduras de sus países.

Sin embargo, fue algo distinto lo que marcó su paso en los libros de historia: a Echeverría se le recuerda por ser considerado una de las mentes detrás de dos masacres estudiantiles ocurridas antes y después de los Juegos Olímpicos de México 68, sin importar que la justicia lo exoneró en el último tramo de su vida.

Fue el primero y hasta ahora único expresidente mexicano en ser enjuiciado. Se le acusó de genocidio por dos matanzas: la de la Plaza de Tlatelolco, en 1968, cuando era secretario de Gobernación y responsable de la política interna, y la del Jueves de Corpus, en 1971, ya como mandatario. Echeverría negó a lo largo de su vida haber ordenado las represiones.

Velásquez, el abogado que lo defendió de las acusaciones por genocidio, dijo el sábado que aunque la gente piense que Echeverría es culpable de las masacres, la justicia concluyó lo contrario.

“Yo le decía a don Luis que aunque nadie –él, yo, su familia– hubiésemos querido su enjuiciamiento, al final de cuentas fue lo mejor que le pudo pasar”, dijo. “Mientras la vox populi ignorante lo condena, el Poder Judicial de la Federación lo exoneró”, añadió.

Echeverría pasó sus últimos años fuera de los reflectores y fue el expresidente más longevo. En varios momentos tuvo que ser hospitalizado.

Echeverría nunca pisó la cárcel y sólo estuvo brevemente en 2006 bajo arresto domiciliario tras ser acusado nuevamente de genocidio, pero ahora por la masacre estudiantil de 1968, aunque un juez revocó esa orden apenas unos cuantos días después tras considerar que el cargo ligado a la matanza había prescrito.

Con información de N+ y AP

HAVJ