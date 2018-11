Peña Nieto: En un sexenio se puede hacer mucho por México

En Campeche, el presidente Enrique Peña Nieto consideró que, en un sexenio, un gobierno puede hacer mucho por México.

Dijo que sabiamente la Constitución mandata períodos de gobiernos de seis años.

Explicó que como jefe del Estado Mexicano participó en diferentes foros internacionales y conoció el modelo político de otras naciones.

“Y creo que México tiene uno francamente muy bien definido por el constituyente permanente, para dar ese mandato de seis años que a lo mejor no permite realizar todo, pero tiempo suficiente para sí hacer mucho y me voy con la satisfacción de sí haber logrado muchas obras y muchos proyectos y acciones que hoy están sirviendo a los mexicanos y solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tendido efectivamente y perdón que lo diga siendo presidente de México porque alabanza en boca propia es vituperio, pero puedo sí sentir el orgullo y la satisfacción de que mi gobierno ha cumplido a cabalidad y hecho su contribución para que México avance”, apuntó el presidente Peña Nieto.

En la capital de Campeche entregó la Carretera Costera del Golfo y a distancia, la Unidad Deportiva Infantil, la Segunda Playa Inclusiva en Ciudad del Carmen y del Libramiento de Villahermosa, segunda etapa.

Aseguró que para su administración fue una prioridad impulsar al sur-sureste de México.

En particular destacó la creación de las Zonas Económicas Especiales.

“Este diseño de Zonas Económicas Especiales dimos los primeros pasos y eventualmente dependerá de lo que el Gobierno entrante realice o lleve a cabo sobre lo que ya se ha definido, un marco normativo, una definición, incentivos ya definidos, de incentivos fiscales para atraer inversión productiva a las entidades en donde se detonaron Zonas Económicas Especiales”, apuntó el presidente Peña Nieto.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que en este sexenio en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán se invirtieron solo en el sector comunicaciones y transportes la suma sin precedente de 92 mil millones de pesos.

Sobre la carretera Costera del Golfo señaló:

“Queda una avenida, como le dije al señor presidente, de lujo, parece realmente otro país, no parece México”, dijo Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, dijo que tras la crisis petrolera de 2014 ya hay luz al final del túnel por las inversiones comprometidas de la reforma energética, la zona económica especial y los proyectos que está anunciando Andrés Manuel López obrador quien será el primer presidente tabasqueño en la historia de México.

“Que seguramente beneficiará al sur-sureste, nos la debía la República, presidente, que tengamos un presidente de ésta zona”, concluyó Arturo Núñez, gobernador de Tabasco.

Con información de Juan Sebastián Solís.

