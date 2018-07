Peña Nieto defiende alcances de la reforma educativa

El presidente Enrique Peña Nieto defendió los alcances de la reforma educativa que impulsa su gobierno. Dijo que al iniciar su sexenio se cambió todo el modelo educativo para ponerlo al día en esta era digital. Aseguró que, en sus primeros años de implementación, este cambio estructural ha evolucionado el proceso de mejora educativa.

Otto Granados, titular de Educación Pública, aseguró que ya son evidentes los cambios positivos en la calidad y en el desempeño de magisterio y de los alumnos […] Informó que al terminar esta administración habrán participado en los distintos procesos del servicio profesional docente casi un millón 800 mil maestros y 637 mil en las evaluaciones de desempeño.

En Los Pinos, el presidente Peña Nieto se reunió con los mil niños ganadores dela Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Les dijo que tienen el talento y la capacidad para alcanzar cualquier meta que se propongan siempre y cuando mantengan una actitud positiva ante la vida.

Alguien me recordaba no hace mucho alguna frase de que a veces aspiramos a que muchos nos quieran cuando la mayoría de la gente no se quiere a sí misma, por eso les digo: quiéranse mucho y crean mucho en lo que puedan lograr propónganse metas muy altas porque las van a poder alcanzar […] Aprendan, incluso, hasta de los fracasos que es de donde se adquieren las mejores lecciones para triunfar en la vida”, dijo el mandatario.